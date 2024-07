Insospettabile follia | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 13 luglio 2024): trama, cast e streaming delsu Rai 2 Stasera, sabato 13 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in ondadi genere thriller, drammatico del 2022, diretto da Doug Campbell, con Juliana Destefano e Aryè Campos. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Ilvede protagonista Trudee Smith, una giovane ladruncola e truffatrice che mette a segno piccoli furti insieme all’amato fratello Pete. Il prossimo obiettivo che i due hanno individuato è il mercatino dell’usato organizzato da Marcia Clattenburg fuori dal garage della sua casa in un tranquillo e benestante sobborgo. Purtroppo questa volta le cose non vanno per il verso giusto. Durante il tentativo di furto Pete rimane ucciso.