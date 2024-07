Copa America 2024 Bielsa furioso in conferenza stampa | se la prende con gli organizzatori VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 luglio 2024) Intervenuto inalla vigilia della gara dicontro il Canada, il ct dell’Uruguay Marceloha criticato glidell’evento. A suo avviso, gli scontri tra i giocatori della Celeste e i tifosi della Colombia al termine della semifinale sono avvenuti per via della scarsa presenza di uomini della sicurezza. “Mi spiegate cosa avrebbero dovuto fare i giocatori alla vista delle loro famiglie aggredite senza che nessuno li aiutasse? Hanno semplicemente reagito, come qualunque essere umano. La sicurezza degli spettatori non è responsabilità delle squadre né delle Federazioni” ha tuonato, per poi criticare la Conmebol per aver aperto un procedimento disciplinare nei confronti di alcuni calciatori dell’Uruguay coinvolti negli scontri.