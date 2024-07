Cody Rhodes | I due più forti con cui sono stato sul ring sono Brock Lesnar e Candice LeRae

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 13 luglio 2024), stella della WWE, ha recentemente condiviso i suoi ricordi di un memorabile incontro connel circuito indipendente. Durante il primo episodio del suo nuovo talk show della WWE, “What Do You Wanna Talk About?”,ha offerto uno sguardo nostalgico su questa esperienza che ha segnato la sua carriera. La Forza Sorprendente diParlando del match conha rivelato: “Una volta, mi ha fatto un suplex nel circuito indipendente, e la battuta che facevo sempre era che le due persone piùcon cuimaisulerano, una, e l’altra. Mi ha letteralmente lanciato attraverso il tetto.” Questa dichiarazione mette in luce non solo la forza fisica di, ma anche l’impatto duraturo che ha avuto su