Cambiare approccio e visione partendo dalle solide basi della tradizione di un luogo

(Di sabato 13 luglio 2024) Le tradizioni, si sa, sono importanti e caratterizzano le molteplici sfaccettaturenostra Penisola, guai a perderle. Ma guai, alla stessa maniera, anche a non provare a guardarsi intorno, a capire se e come una terra possa essere valorizzata ulteriormente. Se arrivi in Toscana dalla lontana e meno bucolica Milano, hai la possibilità di pensare un territorio con una mano più lieve e un pensiero più libero. È quello che è successo quando, nei primi anni Novanta, la famiglia Terenzi si è stabilita nei pressi di Scansano e ha avuto l’opportunità di ridiscutere la Maremma, cogliendo come spunti le nozioni di chi l’ha sempre vissuta e amata, ma senza preconcetti e con la mente libera da “schemi”. E così, nonostante la crescitafama del Morellino, la scelta aziendale è stata subito quella di optare per una versione meno rudeDoc grossetana (ora Docg): nonostante il disciplinare prevedesse (e prevede) la possibilità di “colorare” il vino con quindici per cento di altri vitigni, qui hanno subito puntato forte sul Sangiovese in purezza.