Arresto come un sollievo L' esperto e la fine del caso Bozzoli dopo la mini-latitanza

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 13 luglio 2024) Ildi Giacomo“conferma che il crimine e lanon pagano, mai. È una regola dalla quale non si può sfuggire. La fuga, prima o poi, si ferma contro un paio di manette. Pressoché infallibile, seppur talvolta lenta, la macchina delle ricerche delle forze di polizia è davvero inesorabile”. E' questo il commento fatto all'Adnkronos dallo scrittore noir e avvocato criminalista Gianluca Arrighi, che si sofferma sul temache le forze dell'ordine hanno trovatonascosto in un cassettone di casa sua: “Ad oggi sono circa 60 i latitanti ancora in libertà, un numero davvero esiguo rispetto alle centinaia di ordini di carcerazione emessi ed eseguiti ogni giorno dall'autorità giudiziaria italiana. La maggior parte degli attuali latitanti, inoltre, appartiene o è affiliato alla criminalità organizzata, l'unica che riesca a garantire una rete sufficiente di fiancheggiatori e coperture.