Wimbledon Canè | Musetti deve provare ad imbrigliare Djokovic Sinner è giusto che abbia una relazione

(Di venerdì 12 luglio 2024) Non ci sono dubbi che il risultato di Lorenzorappresenti una sorpresa. Il carrarino ha saputo sì sfruttare una zona di tabellone non impossibile, ma nello stesso tempo ha messo in mostra una notevole solidità mentale nel fronteggiare le difficoltà, pur non brillando sempre nel suo gioco, che gli ha permesso di battere anche un tennista di livello sull’erba come Taylor Fritz nei quarti di finale. E ora ci sarà il confronto con Novak. Una sfida dal sapor di déjà vu, ricordando quanto accaduto alcune settimane fa a Parigi, in quel terzo turno spettacolare del Roland Garros. La spuntò Nole in cinque set, ma è da capire quale sarà la versione del serbo, visto il suo infortunio al ginocchio destro e l’operazione a cui si è sottoposto in avvicinamento al torneo.