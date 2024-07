Sturpro di Chianciano | chiuse le indagini

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 12 luglio 2024) L’annuncio della Federscherma Mesi fa è emersa la notizia di una schermitrice che sarebbe stata stuprata da due tesserati Fis. Oggi, 12 luglio, come rende noto la Federazione Italiana Scherma si sono concluse le. “Dopo aver appreso della conclusione delleda parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, relativamente al procedimento che vede coinvolti due atleti tesserati FIS, il Presidente della Federazione Italiana Scherma ha tempestivamente trasmesso l’informazione alla Procura Federale per le azioni conseguenti”. Leggi anche: Molestie nel ritiro di scherma: la ragazza: «Non ricordo più nulla, dopo un drink» Nei giorni scorsi la FIS si era difesa dalle accuse all’avvocato della ragazza che si era domandata come mai i due non fossero stati sospesi.