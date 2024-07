Pasta fredda con zucchine crude | un piatto veloce e gustosissimo!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di venerdì 12 luglio 2024)con”: un! Prepararla è semplice e metteremo d’accordo tutta la famiglia. Una volta pronta possiamo consumarla subito, oppure riporla in frigorifero fino al momento di servirla, per un brivido di piacere gastronomico.alle: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 500 gr di penne rigate 350 gr di(già pulite) qualche foglia di basilico 1 pomodoro 2 cucchiai di Pesto olio extravergine d’oliva q.b. di sale fino Con queste dosi otterremo 6 porzioni. Il procedimento Laviamo e asciughiamo le, poi spuntiamole e affettiamole a rondelle con la mandolina. Sistemiamole in una terrina e saliamole. Diamo una bella mescolata, e lasciamo da parte per circa 30 minuti.