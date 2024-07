LIVE Atletica Diamond League Montecarlo 2024 in DIRETTA | Simonelli torna a brillare! Personale per Tecuceanu! Attesa per Tortu e Battocletti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.11: Secondo errore per Sottile a 2.25 21.10:si stacca nuovamente dal gruppo di testa, non sembra nella serata giusta l’azzurra 21.10: Un errore a testa a 4.93 nell’asta 21.09. Si infiamma la gara del triplo! Perez Hernandez va al comando con 14.95, secondo posto per Lafond con 14.87 21.08: Kerr e McEwen superano 2.25 al primo tentativo 21.08: L’azzurranel gruppo 21.07: Si stacca subito dal gruppo di testa21.05: La giamaicana Ricketts sale al terzo posto con 14.67, stessa misura di Perez Hernandez ma con una migliore seconda misura 21.05: Errore di Sottile a 2.25 21.04: C’è Nadiaal via dei 5000 metri. Queste le protagoniste della gara: 1 KEN AKIDOR Margaret 14:39.