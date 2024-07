Inzaghi e Marotta presentano l’Inter 2024-2025 | oggi conferenza stampa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 luglio 2024)daranno il via alla stagionedelè prevista ladi presentazione, dalla sede del club a Milano. Inter-News.it sarà presente sul posto con diverse attività. SI RICOMINCIA –si radunerà domani ad Appiano Gentile. Nel già rinominato BPER Training Centre ultimo giorno di vacanza, prima di iniziare gli allenamenti nelle cinque settimane che mancano all’esordio in Serie A contro il Genoa. Ma giàc’è un appuntamento speciale per Simonee Giuseppe: la presentazione della nuova stagione. Alle ore 17, nella sede in viale della Liberazione, sarà il presidente e CEO Sport a dare il “calcio d’inizio” al, con l’introduzione al nuovo anno che lo vede per la prima volta con la doppia nomina.