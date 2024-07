Il solare riaccende Trino

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 12 luglio 2024) Là dove c’era una centrale nucleare ora c’è il più grande parcodel Nord Italia. Siamo a, paese di 6mila abitanti in provincia di Vercelli, dove lo scorso 25 giugno è entrato in funzione un nuovo impianto fotovoltaico integrato di Enel Green Power che produrrà volumi di energia elettrica tali da soddisfare la domanda di circa 47mila famiglie evitando emissioni inquinanti per l’ambiente. A realizzare l’intera operazione è Enel Green Power, che ha coinvolto il territorio con un’iniziativa di crowfunding che avuto notevole successo: la cittadinanza ha così contribuito a finanziare la costruzione del sito e, in cambio, chi ha aderito riceverà una remunerazione sul capitale investito. Il parcodiha una potenza di 87 megawatt: produrrà circa 130 gigawattora di energia elettrica all’anno – pari, come detto, al fabbisogno energetico di 47mila famiglie – e scongiurerà l’emissione in atmosfera di 56mila tonnellate di anidride carbonica e l’utilizzo di 29 milioni di metri cubi di gas, che saranno quindi sostituiti con energia rinnovabile prodotta localmente.