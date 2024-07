Il contingente francese dietro la mossa di Moussa Diaby

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Si ritiene cheal trasferimento didall'Aston Villa ci siano i giocatori francesi dell'Al Ittihad, squadra della Saudi Pro League. N'Golo Kanté e Karim Benzema militano in Arabia Saudita da un anno e, nonostante l'interesse mostrato nei suoi confronti anche da Al Nassr e Newcastle United, pare che ilsia pronto a unirsi ai suoi connazionali, avendo accettato il contratto triennale dell'Al Ittihad, con l'opzione per un altro anno. L'Aston Villa potrebbe trarre profitto dalla vendita diFonti di CaughtOffside a conoscenza delle trattative sottolineano che la squadra della Pro League, che la scorsa stagione si è classificata al quinto posto ma con ben 42 punti di ritardo rispetto ai vincitori finali, l'Al Hilal, è pronta a fare un'offerta iniziale di 60 milioni di euro per