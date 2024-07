Il 13 luglio si celebrano i 70 anni dalla morte di Frida Kahlo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Poche immagini nel mondo dell’arte sono iconiche come le rappresentazioni di, una delle più grandi artiste donne mai esistite. Viso irsuto e segnato dai dolori passati, sguardo malinconico, pelle ambrata e una corona di fiori in testa sono solo alcuni degli elementi chiave di un’iconografia che ancora oggi, a 70, resta potente come poche altre. Una vita dolorosa, scomparsa il 13del 1954, non visse un’esistenza esattamente serena. Fin dall’infanzia infatti, fu costretta a convivere con seri problemi di salute debilitanti che ne avrebbero profondamente segnato la crescita. Nata a Città del Messico e dal sangue misto tedesco, messicano, spagnolo e amerindio, venne al mondo affetta da spina bifida, una condizione che i familiari confusero con poliomielite.