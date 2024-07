Fiorentini pratesi empolesi e pistoiesi i più longevi della Toscana

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Sono nell’area centralei cittadini più. Nello specifico sono i residenti dell’Azienda UslCentro a godere di un’aspettativa di vita alla nascita tra le più alte a livello internazionale, superiore a quella delle altre due Asl toscane. Il massimo si registra tra i residentizona Fiorentina nord ovest (84,6 anni). In quest’ultima zona la speranza di vita alla nascita per i maschi è la più alta tra le otto zone dell’AslCentro, con 82,6 anni. Per le femmine, invece, il verticeclassifica è occupato dalla zona Fiorentina, con una speranza di vita alla nascita di 86,5 anni. A livello provinciale, la speranza di vita alla nascita nella provincia di Firenze è di 82,2 anni per i maschi e 85,6 per le femmine; nella provincia di Pistoia è di 81,3 nei maschi e 86,3 nelle femmine e in quella di Prato di 81,4 nei maschi e 85,8 nelle femmine, mentre i valoriRegionesono di 81,3 per i maschi e 85,4 per le femmine e dell’Italia di 80,6 e 84,8 rispettivamente.