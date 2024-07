Fiorentina il Colpo di Mezzanotte | Valentini è viola parti al lavoro per i tempi Ora due mediani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Firenze, 13 luglio 2024 - Il secondodel mercato estivo dellaè arrivato. O almeno, arriverà. Sì, perché Nicolassarà a tutti gli effetti un calciatoredal 1° gennaio 2025. Trattativa lampo, nata e decollata nel giro di pochi giorni. Il difensore classe 2001 in scadenza col Boca Juniors (al 31 dicembre) ha fatto sapere di preferire laalle altre possibilità, ha sostenuto le visite mediche e ha già firmato il suo contratto con il clubfino al 2029. Tutto fatto dunque, anche se ancora si sta lavorando per anticipare il suo arrivo alla corte di Palladino durante l'estate. E di certo il Boca Juniors, titolare del cartellino fino al 31 dicembre, non è ben predisposto nei confronti del difensore classe 2001.