Chi è Michele De Pascale in pole come candidato centrosinistra alle elezioni in Emilia Romagna

(Di venerdì 12 luglio 2024) Bologna, 10 luglio 2024 –Deè ufficialmente ildel Pd in, nelle prossime settimane ci sarà il confronto con le altre forze di coalizione del. La sua candidatura era stata lanciata da Vincenzo Colla al Carlino, assessore regionale che pure figurava tra i papabili per il dopo Bonaccini, davanti agli imprenditori di Confartigianato. Intanto mercoledì 11 luglio, Stefano Bonaccini si è dimesso dalla carica di Presidente della Regione per andare a Bruxelles. Si voterà il 24 novembre per scegliere il successore di Bonaccini. La carriera politicaDeè nato a Ravenna il 20 gennaio 1985, inizia la sua carriera politica nel 2004, quando viene eletto in Consiglio Comunale a Cervia, ha fatto parte della Commissione Bilancio ed è stato Presidente della Commissione Urbanistica.