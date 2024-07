Bergamo si rinnova la collaborazione tra Comune e l’Associazione Aiuto Donna

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 12 luglio 2024). È stata approvata in Giunta la Convenzione tra il– Uscire dalla violenza ODV per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne. Scopo della Convenzione è sostenere e rafforzare i Centri Antiviolenza operanti sul territorio della Rete Interistituzionale Antiviolenza – Ambiti die di Dalmine, e meglio qualificare e potenziare le forme di assistenza, accoglienza e accompagnamento delle donne vittime di violenza e dei loro figli, come previsto dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 14 settembre 2022 e dalla normativa regionale di riferimento. La convenzione attribuisce alil compito, tra gli altri, di garantire le attività e i servizi erogati dai Centri di sua competenza, di assicurare il monitoraggio costante del fenomeno e la rilevazione dei dati relativi a ciascunapresa in carico, di assicurare il costante raccordo con gli altri soggetti della Rete (servizi sociali degli Uffici di Piano, sistema sociosanitario, forze dell’ordine, ecc.