Allerta meteo arancione in Lombardia | venerdì sera previsti temporali grandinate e possibili trombe d’aria

(Di venerdì 12 luglio 2024) Continua l’ondata diche sta colpendo la. Il Centro di monitoraggio dei rischi naturali ha emesso un’pere per rischio idrogeologico che durerà per tutta la giornata del 12 luglio, fino alle 4.00 di sabato 13 luglio. La fase acuta delle precipitazioni è attesa in tardata: ci si aspettano cumulate di pioggia che possono superare i 100 millimetri nelle 12 ore, con nubifragi localizzati anche più intensi, in particolare sui settori alpini e prealpini centro occidentali. In mattinata, il maltempo ha colpito duramente le province di Como, Varese, Lecco e Bergamo:e fortiha provocato danni e allagamenti. Sono stati segnalati decine di alberi crollati e tetti scoperchiati.