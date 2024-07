Accordo totale Napoli senza freni | Manna ne ha preso un altro

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 12 luglio 2024) È unscatenato sul mercato: nell’attesa dell’ufficialità di Buongiorno e del sì di Hermoso,chiude unaffare “Amma faticà”. Ilhaalla lettera il claim che ha accompagnato l’arrivo di Conte in azzurro. Il sergente di Lecce ha iniziato a tramandare i suoi comandamenti già dal giorno della presentazione e non ha fatto sconti ora che sta conoscendo la squadra sui campi di Dimaro. Maniche accorciate e sudore massimo per la truppa partenopea che nelle montagne del Trentino sta lavorando sodo agli ordini dell’allenatore ex Inter e Juventus. Lavorare tanto, parlare poco per dimenticare le figuracce rimediate lo scorso anno, con quel decimo posto con lo scudetto in petto che grida ancora vendetta. Ed allora “amma faticà” è anche il ritornello che ha scelto la società per dimostrare di avere capito dagli errori del passato e di aver scelto la strada giusta.