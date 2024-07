Tenta la fuga con cinque chili di droga in auto | un arresto a Forte dei Marmi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024)dei(Lucca), 11 luglio 2024 – Quando gli agenti hanno deciso di farli uscire dall’strada per un controllo hanno provato a darsi alla, ma solo uno di loro è riuscito a seminarli. E così nei guai è finita una ventenne di origini marocchine: nella suac’eranodi hashish. Il fatto è accaduto ieri sera poco prima della mezzanotte lungo l'strada A12 presso il casellostradale 'Versilia’ nel comune didei. Ad insospettire gli agenti della polizia stradale di Viareggio erano state alcune manovre del conducente di un'alla vista della pattuglia e, spiegano gli investigatori in una nota, nel momento in cui i poliziotti hanno deciso di far uscire il veicolo dallastrada scortandolo al casello Versilia il conducente ha iniziato una, scendendo anche dall'e dileguandosi nei campi circostanti mentre, l'altra persona a bordo è stata subito bloccata.