Schianto fatale in modo commosso addio ad Alessio | Ci ritroveremo ovunque sarai

(Di giovedì 11 luglio 2024) San Lorenzo in Campo (Pesaro), 11 luglio 2024 – “Siamo tanti. Mi viene da dire, siamo tutti. E questo dimostra quantofosse speciale”. Sono le prime parole che don Luca Santini, parroco di San Lorenzo in Campo, ha pronunciato ieri pomeriggio durante la Santa Messa per l’estremo saluto adDiamantini, il 25enne morto sabato nell’impatto fra la sua moto e una macchina sulla Statale 424 all’altezza di Mondolfo. Parole eloquenti della grande partecipazione al rito. Un mare di persone, almeno 600, che la grande Basilica benedettina non è riuscita a contenere. In molti hanno seguito la funzione dal sagrato, in un clima generale di forte commozione e mestizia. Quella mestizia che si respirava già prima nell’intero paese, con le saracinesche dei negozi e degli uffici abbassate e le bandiere a mezz’asta davanti al palazzo comunale, nel rispetto del lutto cittadino proclamato dal sindaco Davide Dellonti, presente al funerale con la fascia tricolore.