Paolini | Ho fatto una fatica tremenda ma continuavo a ripetermi cosa fare punto dopo punto

(Di giovedì 11 luglio 2024) Jasminein finale a Wimbledon. Risultato storico per il tennis italiano. L’ultima doppia finale Roland Garros-Wimbledon nella stessa stagione, appartiene a Serena Williams, nel 2016. Oggi laè entrata nella storia. La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana ha sconfitto per 2-6 6-4 7-6 la croata Donna Vekic giocando la più lunga semifinale della storia del torneo femminile. Le sue parole alla fine del match riportate da Sportmediaset. «È stata durissima all’inizio» «È stata durissima, all’inizio houna, madi migliorare un pochino perché stavo servendo veramente male. Cercavo di pensare a quello che dovevoin campoe me lo ripetevo dentro. Non c’è un posto migliore in cui lottare su ogni palla.