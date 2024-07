Pallanuoto il Settebello supera di misura il Giappone nel Quattro Nazioni di Budapest

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024) Esordio con successo per ilneldi: in Ungheria l’Italia del CT Alessandro Campagna rimonta nell’ultimo quarto e batte ilcon il punteggio di 13-12. Epilogo ai tiri di rigore, invece, per la sfida tra Ungheria e Francia: a spuntarla sono i magiari per 14-12 dopo il 9-9 dei 32? regolamentari. Per iloggi vanno a segno Condemi e Presciutti con una tripletta, Bruni e Di Somma con una doppietta e capitan Di Fulvio, Echenique e Iocchi Gratta con una marcatura singola. Domani l’Italia affronterà l’Ungheria alle ore 20.00, mentre sabato la chiusura del torneo arriverà contro la Francia alle ore 09.30. L’Italia si è presentata in Ungheria con i 13 atleti convocati per le Olimpiadi, oltre a Cassia, aggregato.