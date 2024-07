Opere di asfaltatura ecco quasi due milioni Tutti gli interventi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Pistoia, 11 luglio 2024 – Accelerata estiva importante da parte della Provincia per quanto riguarda la programmazione e la consegna dei cantieri per i lavori dilungo le strade di propria competenza. In queste settimane ci sono in ballo lavori per poco meno di duedi euro,finanziati da fondi ministeriali. Entrando nello specifico si parla di un milione e 800mila euro complessivi che servono, fra l’altro, per rinnovare il piano stradale di 1,2 chilometri lungo la Lamporecchio-Vinci: appalto per la Vescovi Renzo Spa, per un valore di 260mila euro, con conclusione prevista fra circa una settimana. Sono finiti lo scorso venerdì, invece, i lavori per la sostituzione di tre chilometri di asfalto lungo la SP27 Cantagrillo Vergine dei Pini: qui appalto a Rosi Leopoldo Spa per un importo di circa 279mila euro.