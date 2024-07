Montespluga Infopoint anche d’estate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024) Al passo dello Spluga è ritornato in funzione l’italiano più lontano dal mare. L’Alta Valle Spluga, ancora parzialmente innevata a testimonianza di un lungo inverno, ha riaperto le porte ai turisti internazionali e, con il ritorno del progetto Info Point, potrà offrire servizi di informazione e momenti di formazione nel corso della stagione estiva. Dopo quasi vent’anni anni dal primo esperimento, lo scorso week-end è stato riattivato l’Info Point più lontano dal mare, situato a 1908 metri s.l.m., all’interno della casa di Homeland, attiva durante il periodo invernale per la promozione dello skialp e dello splitboard. Questo progetto estivo vede un impegno congiunto della Comunità Montana della Valchiavenna, del Comune di Madesimo e dei Consorzi turistici di Madesimo e Valchiavenna per la valorizzazione di, promuovendo un turismo sostenibile e attento ai cambiamenti climatici.