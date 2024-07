Ma Bisciglia lo sa?! Alessia di Temptation Island vengono fuori cose grosse C’è di mezzo Lino

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024)2024 è decisamente entrato nel vivo e, mentre cresce l’attesa per la terza puntata in programma giovedì 11 luglio c’è già una curiosità enorme sull’edizione di settembre. Proprio così, prima della fine dell’anno Canale 5 proporrà un nuovo viaggio nei sentimenti. Ma non si sa ancora se il cast sarà composto solo da persone comune oppure se verranno inseriti anche alcuni personaggi noti come accadeva fino a qualche anno fa. I casting sono comunque aperti. Ma tornando alle coppie che si sono messe in gioco questa estate, giovedì sera il pubblico scoprirà anche seha finalmente accettato l’ennesima richiesta di confronto avanzata da. Si è già rifiutato due volte di incontrare la fidanzata al falò ma lei si è detta pronta a richiederne anche uno al giorno finché non sarà accontentata.