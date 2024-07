Juventus Gazzetta | Motta esclude sei giocatori non funzionali al progetto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) Laha iniziato ufficialmente la propria stagione 2024/25, anche se a ranghi ridotti date le assenze dei nazionali. Per Thiagoè stata comunque l’occasione per farsi conoscere dai suoi nuovie fissare nella loro mente alcuni dettami. L’ex tecnico del Bologna ha anche potuto confrontarsi con alcuni componenti per comunicare loro che non fanno parte deltecnico: si tratta di Arthur, Rugani e De Sciglio. Il brasiliano è appena rientrato dal prestito alla Fiorentina e il suo procuratore è già al lavoro per trovargli una sistemazione, con la Premier League in pole position. Il centrale ex Empoli ha appena rinnovato fino al 2026, abbassandosi l’ingaggio, ha richieste in Arabia ma potrebbe anche tornare utile come pedina di scambio.