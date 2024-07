Jennifer Garner in aiuto di Jennifer Lopez | È una delle poche che riesce ad impedire a Ben Affleck di finire nel baratro della sua dipendenza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Non accennano a placarsi le voci che confermano la crisi dei “Bennifer”, unacoppie più chiacchierate negli ultimi vent’anni. La finerelazione trae Bensembra essere sempre più vicina. Anche se alcuni la danno già per finita. Il celebre attore avrebbe già lasciato casa ormai da mesi, mentre la cantante ha cancellato il suo tour mondiale, previsto per il 2024. Anche la loro villa di Beverly Hills sembrerebbe essere in vendita. Dopo il matrimonio in grande stile, celebrato nel 2023, la “luna di miele” sarebbe ormai terminata e il rapporto tra i due si sarebbe sgretolato rapidamente, tanto da portare a una inevitabile separazione. Le ragioni dietro allo “strappo” sarebbero gli stili di vita troppo diversi. Una fonte ha rivelato a US Weekly la volontàcoppia di prendersi un po’ di tempo per riflettere sulla decisione da prendere, ma JLo aveva già da tempo aumentato i suoi impegni di lavoro, con un tour mondiale in programma per quest’anno.