Inzaghi rientra | prima della conferenza con Marotta due step ? CdS

(Di giovedì 11 luglio 2024) Simonedomani presenterà la nuova stagione dell’Inter instampa insieme a Beppe. Ma, ci sono due programmi in agenda. ARRIVO – In serata Simonefarà ritorno a Milano. Domani il tecnico, insieme al presidente Beppe, si siederà davanti ai cronisti in sala stampa per presentare la nuova stagione dell’Inter 2024-25. L’indomani poi è previsto il primo giorno di ritiro, con diverse assenze causa nazionale, ma con la possibilità di abbracciare comunque qualche volto nuovo: da Josep Martinez a Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. Il portiere e il polacco sono stati già annunciati; mentre l’iraniano ieri è stato in sede per registrare i contenuti social con il club e nelle prossime ore farà le visite mediche per poi firmare.