Il 44 Rally Internazionale Casentino verso l’accensione dei motori

(Di giovedì 11 luglio 2024) Arezzo, 11 luglio 2024 – È stato presentato a Castel San Niccolò, il 44°. L’evento, valido come terza prova di InternationalCup e di MitropaCup, coinvolgerà il territorio nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 luglio. A fare gli onori di casa, dalla sala multimediale del palazzo comunale, è stato il sindaco di Castel San Niccolò, Antonio Fani: “Per Castel San Niccolò, ilè sempre stato molto importante, parliamo però di un appuntamento che valorizza l’intero territorio. Iniziative che meritano di essere vissute comeunito e non come singolo comune, perché è ilche presenta un suo progetto e che si pone come importante vetrina per un turismo di livello, di cui beneficiano anche i piccoli comuni”.