Giro d’Italia Women 2024 quinta tappa Frontone-Foligno oggi in tv | orari e diretta streaming

(Di giovedì 11 luglio 2024)va in scena ladel, ladi 108 chilometri. Ilfemminile prosegue con un’altra frazione interlocutoria, dove il percorso vallonato non dovrebbe comunque impedire alle velociste di giocarsi le proprie carte allo sprint. Per le donne di classifica una giornata di attesa, con all’orizzonte il weekend che deciderà la Corsa Rosa. Di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio laodierna.: IL CALENDARIO COMPLETOin tv:Le atlete prenderanno il via dalla partenza del chilometro zero alle ore 11.40, dopo la fase di trasferimento, mentre l’arrivo aè stato programmato tra le 14:20 e le 14:40 in base a quella che dovrebbe essere la mediaa della corsa.