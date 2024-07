Fuori Blasi dentro Diletta Leotta Decisione storica a Mediaset perché prende il posto di Ilary

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 11 luglio 2024) È appena spuntata una indiscrezione decisamente succulenta per i lettori più sadici. Dopo che Vladimir Luxuria le ha soffiato ildi conduttrice a L’isola dei famosi 2024, adesso, potrebbe essere capitato lo stesso con un’altra collega iper-nota e amata. Si tratta del declino per? Niente più La Talpa. Non ci siamo proprio. Dopo Battiti Livesarebbe stata pronta a cimentarsi in un’altra avventura e la spiacevole esclusione da L’isola dei famosi 2024 sembrava diventata solo un ricordo, un inciampo e gli spettatori aspettavano di vederla condurre La Talpa. La conduttrice più giovane le ha soffiato il ruolo. L’indiscrezione firmata Tv Blog appena uscita in rete ha destabilizzato il pubblico. Qualcuno è sollevato e altri estremamente delusi, dipende dai gusti ovviamente.