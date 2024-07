Deadpool & Wolverine | Ryan Reynolds riflette sulla possibile tensione romantica tra i due protagonisti

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 11 luglio 2024)tra i dueForse alcuni non lo sanno, ma nei fumettiè pansessuale. In sostanza, ciò significa che non fa distinzione tra generi o identità di genere quando sceglie i partner romantici. Questo non è un aspetto che il personaggio ha reso particolarmente evidente nei suoi film (soprattutto perché la sua relazione con Vanessa è stata al centro dell’attenzione), anche se alcuni fan sono ansiosi di vedere unatra Wade Wilson e Logan in. Variety ha recentemente incontratoe gli ha chiesto se nel film ci sarà “chimica osessuale” tra idel film. “Non posso parlare per, ma sento cheha tensioni sessuali con tutto e tutti“, ha risposto, prima che Hugh Jackman intervenisse per dire: “Non negare che sia speciale“, riferendosi al rapporto dei loro personaggi nel film.