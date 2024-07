Criscitiello stilettata ai tifosi del Napoli | Non basterà Conte per vincere lo scudetto – VIDEO

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 11 luglio 2024) Micheleesprime dubbi sual. Il giornalista mette in guardia ie critica la scelta di De Laurentiis. Le sue parole su Sportitalia.e il “ripiego”: la polemica continua Michele, direttore di Sportitalia, torna a far parlare di sé con dichiarazioni controverse sull’arrivo di Antonioal. Durante la trasmissione “Aspettando il calciomercato“, il giornalista ha espresso forti dubbi sulle prospettive future della squadra azzurra, lanciando un avvertimento aipartenopei. Nonostante le smentite del Milan e dello stessoinsiste sulla sua tesi precedente, secondo cui l’allenatore salentino avrebbe scelto ilsolo come ripiego. Il giornalista ha poi acceso i riflettori sui guadagni di, affermando: “De Laurentiis ha sceltoa 10 milioni l’anno, e tutti si sono dimenticati la vergogna dello scorso anno“.