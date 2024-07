Corri la vita corri per le donne Obiettivo 37mila magliette Ospite d’onore il leader dei Rem

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’appuntamento è domenica 29 settembre e ci sono trentasettemilapronte a colorare Firenze, quest’anno in verde foresta. Sei chilometri in un percorso di mete culturali oppure undici, dal parco delle Cascine alla Loggia dei Lanzi in piazza della Signoria, ciascuno col suo passo e la sua dedica sul pettorale. "Scritte meravigliose che abbiamo conservato", ricorda Eleonora Frescobaldi, presidente dila, associazione fondata nel 2003 da Bona Frescobaldi insieme alla corsa per sostenere leche affrontano il tumore al seno. Una manifestazione che ha raccolto otto milioni e mezzo di euro e aiutato oltre mezzo milione di pazienti facendo correre quasi altrettante persone, che ha coinvolto profondamente i fiorentini e star dello sport, del cinema, della musica come testimonial: quest’anno in maglia verde c’è ildei Rem Michael Stipe.