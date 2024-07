Chi è Angela Schiatti la cantante che accusa Morgan di stalking

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024) Monza – "Mi sono sentita e mi sento molto sola e abbandonata dalle istituzioni. Questa mia è la condizione di una donna che trova il coraggio per denunciare in Italia, che cerca di difendersi e tutelare la propria dignità e che non dovrebbe mai essere lasciata sola”. Angelicaè la donna che hatodi, portandolo in tribunale ma non riuscendo – a distanza di quattro anni dalla denuncia – ad avere una sentenza. Ma non è solo questo, anzi. Prima di finire in un incubo fatto di messaggi volgari, minacce e revenge porn, aveva cercato di avviare una carriera da cantautrice. Originaria di Monza, nata nel 1989, nel 2012 arriva alle finali di Area Sanremo senza però ottenere l'accesso al festival di Sanremo. Nel 2013 fonda insieme all'ex chitarrista de Le Vibrazioni Stefano Verderi il gruppo Santa Margaret, del quale è anche frontwoman.