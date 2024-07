Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) “Cancerogenicità dele dell’acrilonitrile”. È il titolo dellopubblicato su TheOncology in cui si spiega che il, usato nell’igienedei bambini, è un “per”, inserito nel gruppo 2A della classificazione della Iarc, l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell’Organizzazione mondiale della sanità. Il gruppo 2A – lo stesso, ad esempio, died emissioni da fritture ad alte temperature – è “il secondo livello più alto di certezza che una sostanza possa provocare tumori”, chiarisce la Iarc dell’Oms che ha comunicato le sue nuove valutazioni sue acrilonitrile. Ilè un minerale naturale che viene estratto in molte regioni del mondo, ricorda la Iarc.