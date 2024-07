Udin&Jazz | MCCOY LEGENDS e My name is Nina progetto tributo a Nina Simone 10 luglio

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La terza giornata della 34° edizione di Udin&Jazz in svolgimento a Udine è nel segno della leggendaTyner, pianista e compositore jazz scomparso nel 2020 all’età di 81 anni. Artista da inserire indiscutibilmente nel pantheon dei geni assoluti del pianoforte, quelli che hanno spinto il jazz nell’era moderna all’inizio degli Anni ’60, è stato ospite con il suo trio a Udin&Jazz nel 1996 in un memorabile concerto con il compianto Michael Brecker. Si intitolailche lo ricorda e lo omaggia, in programma domani, mercoledì 10alle 21.30 in Corte Morpurgo. I biglietti sono in vendita su Vivaticket e lo saranno anche alla biglietteria sotto il Castello nello spazio ex Tonini, in Via Rialto 2 la sera stessa dell’evento, a partire dalle 19:30.