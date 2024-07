Traffico Roma del 10-07-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Luceverdetrovati dalla redazione sul grande raccordo anulare code perdella diramazionesud dellaFiumicino in carreggiata interna altre cose a tratti tra la Casilina il mio con la più avanti tra la Trionfale è il Aurelia in carreggiata esterna sulla-fiumicino file tra Parco dei Medici la Cristoforo Colombo in direzione dell’Euro sulla tangenziale est e altre file tra via delle Valli via dei Campi Sportivi andando in direzione del Foro Italico Vetralla Tiburtina e la A24 verso San Giovanni ci spostiamo una sulla Pontina dove si sta in fila tra Pomezia e vidi decima tutto in direzione del raccordo è ancora tra via di Valle piano il raccordo anulare file tratti su Villa via del Mare 3 Centro Giano Acilia in direzione del mare per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito