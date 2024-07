Shiva il trapper condannato a Milano a 6 anni e mezzo di carcere

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Pessime notizie in arrivo dapere per tutti i suoi fan. Il giovane, il cui vero nome è Andrea Arrigoni, nella giornata di mercoledì 10 luglio, è stato infattia 6diper la sparatoria avvenuta l’11 luglio 2023, davanti al suo studio di registrazione a Settimo Milanese, nella quale erano rimasti feriti due rivali della crew del rapper Rondo Da Sosa.Leggi anche: Sparatoria in India: terroristi aprono il fuoco su un pullman che cade in un dirupo: 10 morti e 33 feriti Perchéè statoLo decisione che mette davvero nei guaiè stata presa dai giudici dell’ottava sezione penale del Tribunale dial termine del processo che si è svolto con rito abbreviato. Ilera stato arrestato lo scorso 11 luglio, a Settimo milanese, con l’accusa di aver ferito alle gambe con una pistola due ragazzi che, a suo dire, lo avrebbero aggredito.