Napoli il club chiude il caso Di Lorenzo | Resterà a lungo il nostro capitano

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10 luglio 2024 - La risoluzione deldiplomatico che ha infiammato la prima parte dell'estate in casa, i 'mal di pancia' di Giovanni Di, era attesa per la giornata di martedì, quella in cui era originariamente programmata la conferenza stampa del suo agente Mario Giuffredi. Invece, un po' a sorpresa, la vicenda laa doppia mandata proprio ilpartenopeo tramite un comunicato affidato ai propri canali ufficiali. Il comunicato del"Il Calciolegge su alcuni organi di stampa che servirebbe ancora un chiarimento tra la società e Giovanni Di. Evidentemente, tali organi di stampa sono disinformati, poiché il "chiarimento" tra la società e ilè avvenuto positivamente già da alcune settimane.