LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | si entra nel vivo della corsa!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.13 Torna la salita e torna la UAE Emirates in testa! A condurre il gruppo è Sivakov. 15.13 Ben Healy fatica a rimanere sulla ruota dello spagnolo. 15.12 Lazkano subito davanti. Lo segue solamente Ben Healy. 15.11 Il gruppo inizia la salita con 50? di ritardo. 15.11 Caduto Van Aert!! Il belga sbaglia la curva, derapa leggermente e finisce in una ringhiera. Per fortuna non sembrano esserci state particolari conseguenze. 15.10 I fuggitivi iniziano il Col de Neronne. Saranno 3.8 km al 9.1% di pendenza media. 15.10 Il distacco del gruppo è di 1? 15.09 Si è scomposta la UAE Emirates messa al centro tra la Soudal Quick Step e l’Ineos Grenadiers. 15.08 Grande bagarre tra le squadre per portarsi in testa al gruppo: dopo un tratto di salita ci sarà una breve discesa e poi inizierà il Col de Neronne.