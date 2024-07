Le serie in uscita su Sky a luglio 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Sky continua, anche nel mese di, ad assicurare una programmazione di novità per il pubblico dei suoi abbonati. Tra nuovi episodi in contemporanea con l’America e novità assolute, ecco una guida per rimanere aggiornati sul catalogo delle prossime settimane su Sky e in streaming su NOW. Da “House of the dragon” a “Transplant” Continuano le avventure dell’attesissima seconda stagione di “House of the dragon”, trasmessa attualmente anche negli Stati Uniti. Il prequel de “Il trono di spade” vede otto nuovi episodi totali con l’ultimo appuntamento in onda a inizio agosto in Italia. Per tutto il mese di, invece, spazio alla storia di Casa Targaryen. Westeros è sull'orlo di una guerra civile. Intanto Il Consiglio dei Verdi e quello dei Neri combattono rispettivamente per Re Aegon e per la Regina Rhaenyra.