Lago di Molveno mamma orsa si avvicina e tocca una turista con 3 figli Poi si allontana con il suo cucciolo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Trento, 10 luglio 2024 - Intesa tra mamme? Forse è quanto è accaduto in Trentino a una donna, una madre di nazionalità svizzera con tre bambini, e un'con al seguito almeno un piccolo. L'incredibile, ma ormai non così raro incontro tra le montagne del Trentino, è avvenuto nel primo pomeriggio durante una passeggiata in famiglia lungo la sponda sud-occidentale deldi. La donna ha raccontato che durante l'escursione ha notato il plantigrade adulto a fianco della rampa che sovrasta la strada. E poco l'animale le si èto, spaventandola. Laha subito pensato aie si è girata per proteggerli. In quel momento l'hato la maglietta della donna, senza ferirla, e subito si èta seguita dal suo piccolo.