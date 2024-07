Inzaghi e il rinnovo | l’Inter prepara un annuncio speciale La data

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tutto fatto per ildi contratto di Simone. Manca solo la firma e l’ufficialità per le qualisembra voler riservare una giornata e un momento. OBIETTIVO RAGGIUNTO – La finestra estiva di calciomercato mantiene impegnatasul fronte cessione e acquisti, senza però distoglierla da un altro obiettivo fondamentale. Per intenderci meglio, parliamo del contratto di Simone, del quale da mesi si discute in casa nerazzurra. Anche gli ultimi dettagli, dopo una serie di incontri serrati con l’agente Tullio Tinti, sono stati risolti e definiti., infatti, sono aggiunti a un accordo per un prolungamento fino al 2026, intorno ai 6,5 milioni di euro. Senza tralasciare, poi, i bonus concessi dal club nerazzurro in caso di raggiungimento di alcuni obiettivi.