Investito e ucciso dal treno | | Il ragazzo è stato imprudente

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Studente mortodal, il giudice archivia il caso di Mattia Perini, 16 anni. L’assunzione di nuove prove non ha mutato il quadro. E’ stata sciolta la riserva del gip Carlo Masini dopo l’udienza che si è tenuta mercoledì scorso, per l’opposizione all’archiviazione avanzata dai familiari del giovane che ha perso la vita il 9 gennaio del 2020 alla stazione di Loreto. Mattia tornava a casa da scuola, frequentava l’Alberghiero. Un Freccia Argento lo aveva urtato mentre attraversava i binari. Il padre Giordano aveva fatto riaprire il caso dopo una prima archiviazione, rappresentato dall’avvocato Riccardo Leonardi, perché secondo lui non erano state fatte indagini adeguate. Per il giudice però il quadro è chiaro. "Ilsi è immesso sui binari nonostante ilad alta velocità - ha scritto Masini nell’ordinanza di archiviazione - fosse nelle immediate vicinanze".