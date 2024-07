Fisco associazioni artigiane | Correzioni al concordato preventivo nella giusta direzione ma servono altre modifiche per renderlo più equo ed efficace

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 10 luglio 2024) ROMA – Lealbiennale vannoma sono necessarieall’impianto normativo per rendere ilpiùede per migliorare la fedeltà fiscale. È quanto hanno espresso CNA e Confartigianato nell’audizione davanti alle commissioni finanze di Camera e Senato sullo schema di decreto che introduce disposizioni integrative e correttive al. Per le due organizzazioni infatti occorre dare attuazione al principio contenutodelega fiscale, per affiancare alun regime di tassazione premiale riservato ai soggetti che evidenziano un punteggio ISA superiore a 8. Nello specifico le proposte di CNA e Confartigianato prevedono “l’introduzione di una tassazione sostitutiva, differenziata in relazione al grado di fedeltà fiscale e con un forbice fra il 10 e il 15 per cento, sul differenziale tra reddito dichiarato e reddito”; riconoscere la possibilità di riportare a nuovo le perdite maturate durante il periodo di applicazione del; abbassare la percentuale di riduzione dei ricavi che legittima l’uscita dal; prevedere la decadenza delsoltanto se i maggiori redditi imponibili siano accertati in via analitica e non induttiva.