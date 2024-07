Festa di compleanno ecco i look delle vip | dalla Pausini a Elettra Lamborghini

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Per esserevere party queen alla propriadiè fondamentale scegliere l’outfit giusto, che sia speciale e che ci permetta di sentirci a nostro agio essendo sempre al centro dell’attenzione. La scelta è ardua, ma le vip vengono in aiuto svelando tendenze e proponendo stili per ogni gusto e personalità. Le animalierSensuale, aggressiva e di grande personalità, la stampa animalier è unapreferiteultime stagioni. Perè un marchio di fabbrica, e infatti non rinuncia a indossarla per la suaper il 30esimo. La cantante opta per una tuta attillatissima e trasparente Mamatchy, il brand che ha lanciato di recente. Maculata anche Nicoletta Romanoff, con uno slip dress Mango x Camille che le lascia scoperta tutta la schiena.