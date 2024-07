Fedez a luci rosse come Rocco Siffredi? Il rumor sul video hard e i baci con la nuova fiamma

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024)beccato in compagnia di una moretta sconosciuta. In arrivo un contenuto di “coppia” su Only Fans? Il, carezze ed effusioni romantiche per Federicoa – in arte– e la“compagna di merenda” paparazzata dal settimanale “Chi “ in compagnia del rapper. La ragazza, una moretta sconosciuta e dalla bellezza mediterranea, si trovava conin Puglia nella villa che ha ospitato il cantante durante il tour “Battiti Live”. La stessa in cui – solo qualche settimana fa –e Garance Authiè avrebbero trascorso un romantico weekend di coppia. Ma che fine ha fatto la modella francese? E chi è la giovane ragazza in compagnia di Federico? Dopo il recenteche vedeva il rapper coinvolto in un flirt con un’ex cotta di De Martino,torna a far discutere la rete che ipotizza la registrazione di un possibile contenuto di coppia “hot” per l’ex di Chiara Ferragni e la mora paparazzata da “Chi” nella villa in Puglia.