Febbre Dengue in Italia e nel mondo | cosa sappiamo e a che punto sono i vaccini

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Lasta destando particolare preoccupazione nel Sudamerica, con 4,5 milioni di casi inclusi 2.300 decessi nel solo 2023, e naturalmente i timori si estendono anche in Europa, soprattutto alla luce della pandemia di Covid che ha travolto ilnegli ultimi anni. Vale subito la pena chiarire che un’emergenza, al momento, incontinua a non esserci, anche se a scopo precauzionale è stato rilasciato un vaccino tetravalente prodotto dalla casa farmaceutica Takeda, denominato Qdenga, che l’Ema ha autorizzato a partire dai 4 anni di età, costituito dalle versioni attenuate dei quattro DEN virus, la cui commercializzazione è stata autorizzata indall’Agenziana del Farmaco (AIFA) a febbraio 2023. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità a maggio del 2024 il numero di casi accertato dinel nostro Paese a 197 nel primo trimestre dell’anno, 6 volte in più rispetto allo stesso periodo del 2023.